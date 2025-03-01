«Время волшебства закончилось». Николич — об отсутствии Алеррандро в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич объяснил, почему бразильский новичок ЦСКА Алеррандро не попал в заявку армейцев на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Ждать его в этой игре было совсем неправильно. Можно ожидать чудес, но их уже не бывает, время волшебства закончилось после Нового года и Рождества. Алеррандро перешёл к нам не так давно, отработал вместе с командой несколько тренировок. Он пока не до конца готов — его последняя игра была в декабре. Можно сказать, что мы также ожидали новичка «Зенита» сегодня на поле, но он не появился. Разница только в том, что он стоил во много раз дороже Алеррандро», — цитирует Николича официальный сайт ЦСКА.

Бразильский форвард Алеррандро перебрался в ЦСКА из клуба «Ред Булл Брагантино» в зимнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 4,2 млн. «Зенит» минувшей зимой приобрёл из чемпионата Бразилии вингера Луиса Энрике из «Ботафого». За игрока сборной Бразилии сине-бело-голубые заплатили € 33 млн.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 40 очками после 19 матчей и уступает лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям. ЦСКА располагается на шестой строчке с 32 очками в активе.