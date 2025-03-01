«Байер» в гостях разгромил «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). «Байер» одержал победу со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, отличился полузащитник «Байера» Нейтан Телла. На 29-й минуте Норди Мукиэле удвоил преимущество гостей. На 33-й минуте Патрик Шик довёл счёт до разгромного. На 37-й минуте Уго Экитике отыграл один мяч. На 62-й минуте Алеш Гарсия забил четвёртый мяч гостей.

После 24 сыгранных матчей «Айнтрахт» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 53 очка. На первой строчке находится «Бавария» (61).