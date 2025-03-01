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Айнтрахт — Байер, результат матча 1 марта 2025, счёт 1:4, Бундеслига 2024-2025

«Байер» в гостях разгромил «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером (Берлин, Германия). «Байер» одержал победу со счётом 4:1.

Германия — Бундеслига . 24-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 4
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 26'     0:2 Мукиэле – 29'     0:3 Шик – 33'     1:3 Экитике – 37'     1:4 Гарсия – 62'    

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте, отличился полузащитник «Байера» Нейтан Телла. На 29-й минуте Норди Мукиэле удвоил преимущество гостей. На 33-й минуте Патрик Шик довёл счёт до разгромного. На 37-й минуте Уго Экитике отыграл один мяч. На 62-й минуте Алеш Гарсия забил четвёртый мяч гостей.

После 24 сыгранных матчей «Айнтрахт» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. «Байер» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 53 очка. На первой строчке находится «Бавария» (61).

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