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В «Краснодаре» рассказали о травме Сперцяна, полученной в матче с «Крыльями Советов»

В «Краснодаре» рассказали о травме Сперцяна, полученной в матче с «Крыльями Советов»
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Тренер «Краснодара» Артур Оленин высказался о характере травмы полузащитника Эдуарда Сперцяна, полученной в игре 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1). Сперцян был заменён на 71-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'     1:1 Са – 48'    

«Степень тяжести тяжело определить. Сделают обследование и вынесут вердикт. Был удар, случилось повреждение икроножной мышцы, ушиб. А затем был спазм. Насколько серьёзно это, пока не понимаем», — приводит слова Оленина «Матч ТВ».

Ничья с «Крыльями Советов» принесла «Краснодару» 40-е очко в сезоне и позволила вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее ближайший преследователь «горожан» — «Зенит» — сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0). «Краснодар» и «Зенит» набрали одинаковое количество очков в РПЛ после 23 игр, «горожане» опережают действующих чемпионов страны по дополнительным показателям.

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