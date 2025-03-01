В «Краснодаре» рассказали о травме Сперцяна, полученной в матче с «Крыльями Советов»

Тренер «Краснодара» Артур Оленин высказался о характере травмы полузащитника Эдуарда Сперцяна, полученной в игре 19-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:1). Сперцян был заменён на 71-й минуте.

«Степень тяжести тяжело определить. Сделают обследование и вынесут вердикт. Был удар, случилось повреждение икроножной мышцы, ушиб. А затем был спазм. Насколько серьёзно это, пока не понимаем», — приводит слова Оленина «Матч ТВ».

Ничья с «Крыльями Советов» принесла «Краснодару» 40-е очко в сезоне и позволила вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Ранее ближайший преследователь «горожан» — «Зенит» — сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0). «Краснодар» и «Зенит» набрали одинаковое количество очков в РПЛ после 23 игр, «горожане» опережают действующих чемпионов страны по дополнительным показателям.