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Бетис — Реал Мадрид, результат матча 1 марта 2025, счет 2:1, Примера 2024-2025

Мадридский «Реал» на выезде уступил «Бетису» в 26-м туре Ла Лиги
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Завершился матч 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Бетис» и мадридский «Реал». Игра проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье. В качестве главного арбитра встречи выступил Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания). «Бетис» одержал победу со счётом 2:1.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Диас – 10'     1:1 Кардозо – 34'     2:1 Иско – 54'    

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился полузащитник «Реала» Браим Диас. На 34-й минуте Джонни Кардозо сравнял счёт. На 54-й минуте Иско с пенальти вывел хозяев вперёд.

После 26 сыгранных матчей «Бетис» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков. «Реал» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав 54 очка. На первой строчке находится «Барселона» (54).

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