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Манчестер Сити — Плимут Аргайл, результат матча 1 марта 2025, счёт 3:1, Кубок Англии 2024-2025

«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, пропустив первым от команды Чемпионшипа
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Плимут Аргайл». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). «Горожане» одержали победу со счётом 3:1.

Кубок Англии . 1/8 финала
01 марта 2025, суббота. 20:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Плимут Аргайл
Плимут
0:1 Таловеров – 38'     1:1 О'Райли – 45+1'     2:1 О'Райли – 76'     3:1 Де Брёйне – 90'    

Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился защитник команды «Плимут Аргайл» Максим Таловеров. На 45+1-й минуте Нико О'Райли сравнял счёт. На 76-й минуте О'Райли оформил дубль. На 90-й минуте Кевин Де Брёйне забил третий мяч хозяев и установил окончательный счёт в матче — 3:1.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» победили «Манчестер Сити» со счётом 2:1.

Турнирная сетка Кубка Англии
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