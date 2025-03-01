«Манчестер Сити» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, пропустив первым от команды Чемпионшипа
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Завершился матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Плимут Аргайл». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). «Горожане» одержали победу со счётом 3:1.
Кубок Англии . 1/8 финала
01 марта 2025, суббота. 20:45 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Плимут Аргайл
Плимут
0:1 Таловеров – 38' 1:1 О'Райли – 45+1' 2:1 О'Райли – 76' 3:1 Де Брёйне – 90'
Счёт в матче был открыт на 38-й минуте, отличился защитник команды «Плимут Аргайл» Максим Таловеров. На 45+1-й минуте Нико О'Райли сравнял счёт. На 76-й минуте О'Райли оформил дубль. На 90-й минуте Кевин Де Брёйне забил третий мяч хозяев и установил окончательный счёт в матче — 3:1.
Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» победили «Манчестер Сити» со счётом 2:1.
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