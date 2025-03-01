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Тренер ЦСКА Николич прокомментировал ничейный результат в матче с «Зенитом»

Тренер ЦСКА Николич прокомментировал ничейный результат в матче с «Зенитом»
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о ничьей с «Зенитом» (0:0) в матче 19-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Сегодня были хорошие условия для игры, на стадионе присутствовало много болельщиков. Говорю это игре, судейству, стадиону — всё прекрасно. Недоволен результатом. Конечно, на данный момент мы самая молодая команда в российском чемпионате. Мы этим гордимся и будем продолжать идти по этому пути — верить в нашу молодёжь, развивать её.

Можно сказать, что почти всё время, кроме самого начала матча, были хорошими, у нас было много контроля. Было много моментов, когда нужно было забивать. К сожалению, этого не получилось.

Также не очень доволен заменами. Они не сработали так, как планировалось. Но даже после этого у нас были несколько вариантов забить гол и решить игру. В конце, конечно, буду реалистом — мы заработали это очко в таблице, полученное в сложной выездной игре. Сейчас надо двигаться дальше и обязательно побеждать в домашнем матче с «Химками», — приводит слова Николича официальный сайт ЦСКА.

После 19 проведённых матчей армейцы занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место. В активе ЦСКА 32 набранных очка. «Зенит» с 40 очками занимает в турнирной таблице второе место.

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