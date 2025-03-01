Рахимов объяснил, почему «Ахмат» существенно превзошёл «Рубин» по владению мячом

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов назвал причины поражения своей команды в матче 19-го тура Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2).

— «Ахмат» показал какие-то фантастические цифры владения мячом – около 70. Это «Ахмат» настолько был хорош или «Рубин» не справился?

— Это большое количество брака с нашей стороны. Но начало матча было очень хорошее, мы перехватывали мячи, активный блок был в середине поля, искали контратаку. Несколько таких выходов мы нашли, в одном из них забили гол. Дальше мы стали пробовать постоянно играть в контратаку за счёт длинных передач, и пошло большое количество потерь мяча. Мы не успевали подбирать его. И отсюда возникла проблема. Игрокам я говорил, что не нужно действовать только в контратаке, нужно пробовать играть по-другому, но они решили этот ориентир сохранить, к сожалению, появились эти потери, и соперник больше владел мячом, — цитирует Рахимова официальный сайт «Рубина».

Победа в матче с «Рубином» позволила «Ахмату» покинуть зону прямого вылета. Грозненцы набрали 16 очков и теперь занимают 14-е место в турнирной таблице. «Рубин» остался на восьмой строчке. В активе казанцев 26 очков.