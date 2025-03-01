Евгений Корнюхин: счёт 0:0 не украшает матч. Пусть это была бы ничья, но результативная
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Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин поделился мнением о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским клубом и московским ЦСКА (0:0).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
«Ждал более результативной игры. Мне не понравился счёт. Когда в конце 0:0, значит, команды играли в оборонительный футбол и нападающие не проявили себя. Может, что-то сковало футболистов. Счёт 0:0 не украшает матч. Пусть это была бы ничья, но результативная», — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».
После 19 проведённых матчей ЦСКА занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место. В активе армейцев 32 набранных очка. «Зенит» с 40 очками занимает в турнирной таблице второе место.
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