Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Евгений Корнюхин: счёт 0:0 не украшает матч. Пусть это была бы ничья, но результативная

Евгений Корнюхин: счёт 0:0 не украшает матч. Пусть это была бы ничья, но результативная
Комментарии

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин поделился мнением о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским клубом и московским ЦСКА (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Ждал более результативной игры. Мне не понравился счёт. Когда в конце 0:0, значит, команды играли в оборонительный футбол и нападающие не проявили себя. Может, что-то сковало футболистов. Счёт 0:0 не украшает матч. Пусть это была бы ничья, но результативная», — приводит слова Корнюхина «РБ Спорт».

После 19 проведённых матчей ЦСКА занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги шестое место. В активе армейцев 32 набранных очка. «Зенит» с 40 очками занимает в турнирной таблице второе место.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Николич прокомментировал ничейный результат в матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android