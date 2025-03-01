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Тренер «Краснодара»: результатом недовольны, но нужно двигаться дальше

Тренер «Краснодара»: результатом недовольны, но нужно двигаться дальше
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Тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал ничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'     1:1 Са – 48'    

«Игра получилась не то чтобы тяжёлая. Мы контролировали ход игры, владели преимуществом контроля. По созданным моментам, может быть, приблизительно одинаково, подходов было, наверное, больше. Но в целом так скажу, игра была под контролем. Не забили достаточно тех моментов в первом тайме и во втором тайме, но, в свою очередь, допустили грубые ошибки, которые привели к пропущенному мячу, ряду подходов и созданию опасных моментов возле наших ворот. Результатом недовольны, огорчены, но ничего, нужно двигаться дальше, работать», — сказал Оленин на пресс-конференции.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков за 19 матчей. «Крылья Советов» заработали 19 очков после аналогичного количества игр и располагаются на 10-й строчке.

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