Тренер «Краснодара»: результатом недовольны, но нужно двигаться дальше

Тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал ничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Игра получилась не то чтобы тяжёлая. Мы контролировали ход игры, владели преимуществом контроля. По созданным моментам, может быть, приблизительно одинаково, подходов было, наверное, больше. Но в целом так скажу, игра была под контролем. Не забили достаточно тех моментов в первом тайме и во втором тайме, но, в свою очередь, допустили грубые ошибки, которые привели к пропущенному мячу, ряду подходов и созданию опасных моментов возле наших ворот. Результатом недовольны, огорчены, но ничего, нужно двигаться дальше, работать», — сказал Оленин на пресс-конференции.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Мурада Мусаева набрала 40 очков за 19 матчей. «Крылья Советов» заработали 19 очков после аналогичного количества игр и располагаются на 10-й строчке.