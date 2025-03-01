Тренер «Рубина» Рахимов: у меня нет сомнений, что «Ахмат» останется в РПЛ

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после поражения в 19-м туре Российской Премьер-Лиги от «Ахмата» (1:2) выразил уверенность, что грозненцы не вылетят в Мелбет Первую лигу по итогам сезона.

«Ахмат» борется за выживание? У меня нет сомнений, что «Ахмат» останется в РПЛ», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Ахмат», одержав волевую победу на своём поле над «Рубином», поднялся на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и покинул зону прямого вылета. В активе клуба 16 очков в 19 матчах. Отставание от 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет два очка. «Рубин» занимает восьмое место с 26 очками.