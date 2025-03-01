Тренер «Рубина» Рахимов: у меня нет сомнений, что «Ахмат» останется в РПЛ
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов после поражения в 19-м туре Российской Премьер-Лиги от «Ахмата» (1:2) выразил уверенность, что грозненцы не вылетят в Мелбет Первую лигу по итогам сезона.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 10' 1:1 Гандри – 41' 2:1 Гандри – 63'
«Ахмат» борется за выживание? У меня нет сомнений, что «Ахмат» останется в РПЛ», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».
«Ахмат», одержав волевую победу на своём поле над «Рубином», поднялся на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и покинул зону прямого вылета. В активе клуба 16 очков в 19 матчах. Отставание от 12-го места, которое гарантирует сохранение прописки в РПЛ на будущий сезон, составляет два очка. «Рубин» занимает восьмое место с 26 очками.
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