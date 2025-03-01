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Рахимов назвал шестерых футболистов «Рубина», которые соблюдают пост в Рамадан

Рахимов назвал шестерых футболистов «Рубина», которые соблюдают пост в Рамадан
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Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, кто из футболистов в его команде собирается соблюдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 10'     1:1 Гандри – 41'     2:1 Гандри – 63'    

— Начался месяц Рамадан. Кто из игроков держит пост?
— Дардан [Шабанхаджай], Даку, Чуни, Ашурматов, Безруков, Апшацев, — поделился Рахимов в интервью официальному сайту «Рубина».

Казанский «Рубин» минимально уступил грозненскому «Ахмату» в матче 19-го тура Премьер-лиги, а единственный гол команды из столицы Татарстана записал на свой счёт австриец Дардан Шабанхаджай. Священный месяц Рамадан продлится с 1 по 28 марта 2025 года. Согласно посту, в Рамадан мусульманам запрещено принимать пищу в любом виде от рассвета и до заката.

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