Рахимов назвал шестерых футболистов «Рубина», которые соблюдают пост в Рамадан

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов рассказал, кто из футболистов в его команде собирается соблюдать пост в священный для мусульман месяц Рамадан.

— Начался месяц Рамадан. Кто из игроков держит пост?

— Дардан [Шабанхаджай], Даку, Чуни, Ашурматов, Безруков, Апшацев, — поделился Рахимов в интервью официальному сайту «Рубина».

Казанский «Рубин» минимально уступил грозненскому «Ахмату» в матче 19-го тура Премьер-лиги, а единственный гол команды из столицы Татарстана записал на свой счёт австриец Дардан Шабанхаджай. Священный месяц Рамадан продлится с 1 по 28 марта 2025 года. Согласно посту, в Рамадан мусульманам запрещено принимать пищу в любом виде от рассвета и до заката.