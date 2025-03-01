Анатолий Бышовец: думаю, что «Локомотив» в лучшем случае попадёт в тройку призёров РПЛ

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом»(1:1).

«Я говорил, что «Локомотиву» не хватало стабильности в первом круге. И ничья в Каспийске подтверждает мои слова. Думаю, что железнодорожники в лучшем случае попадут в тройку призёров РПЛ. Да, в целом по игре красно-зелёные оставляют хорошее впечатление. Но думаю, что молодость всё-таки скажется на результатах московской команды», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

После 19 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 36 очков.