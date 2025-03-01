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Анатолий Бышовец: думаю, что «Локомотив» в лучшем случае попадёт в тройку призёров РПЛ

Анатолий Бышовец: думаю, что «Локомотив» в лучшем случае попадёт в тройку призёров РПЛ
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Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 между махачкалинским «Динамо» и московским «Локомотивом»(1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Касинтура – 9'     1:1 Воробьёв – 84'    

«Я говорил, что «Локомотиву» не хватало стабильности в первом круге. И ничья в Каспийске подтверждает мои слова. Думаю, что железнодорожники в лучшем случае попадут в тройку призёров РПЛ. Да, в целом по игре красно-зелёные оставляют хорошее впечатление. Но думаю, что молодость всё-таки скажется на результатах московской команды», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт».

После 19 сыгранных матчей «Динамо» Мх располагается на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. «Локомотив» после аналогичного количества игр занимает четвёртое место, заработав 36 очков.

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