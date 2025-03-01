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ЦСКА полностью согласовал сделку по Вильягре, игрок вылетел в Москву

ЦСКА полностью согласовал сделку по Вильягре, игрок вылетел в Москву
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ЦСКА договорился с аргентинским «Ривер Плейт» по трансферу центрального полузащитника Родриго Вильягры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Игрок уже вылетел в Москву для прохождения медосмотра. Трансфер стал возможен благодаря тому, что полузащитник ещё до 31 января разорвал контракт с «Ривер Плейт», но был должен клубу за этот самый разрыв. ЦСКА и «Ривер Плейт» вели переговоры об этой сумме и согласовали цифры в € 5 млн.

В минувшем сезоне 24-летний опорник принял участие в 35 матчах за «Ривер Плейт» во всех турнирах, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу.

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