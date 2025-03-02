«Атланта» уступила «Шарлотту» во 2-м туре МЛС, Миранчук был заменён на 73-й минуте

«Шарлотт» встречался с «Атлантой Юнайтед» в матче 2-го тура МЛС. Игра проходила на стадионе «Банк оф Америка» в Северной Каролине. Главный арбитр встречи — Рубиэль Васкес. Матч завершился уверенной победой хозяев поля — 2:0.

На 49-й минуте игры нападающий «Шарлотта» Лиэль Абада забил первый мяч. Ассистировал ему экс-вингер «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая» Уилфрид Заха. На 54-й минуте уже сам Заха отправил мяч в сетку ворот «Атланты» и установил окончательный счёт. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте.

«Шарлотт» с четырьмя очками в двух турах возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Атланта» с тремя очками расположилась на пятой строчке.