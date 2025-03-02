Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шарлотт — Атланта, результат матча 1 марта 2025, счет 2:0, МЛС 2024-2025

«Атланта» уступила «Шарлотту» во 2-м туре МЛС, Миранчук был заменён на 73-й минуте
Комментарии

«Шарлотт» встречался с «Атлантой Юнайтед» в матче 2-го тура МЛС. Игра проходила на стадионе «Банк оф Америка» в Северной Каролине. Главный арбитр встречи — Рубиэль Васкес. Матч завершился уверенной победой хозяев поля — 2:0.

США — Major League Soccer . МЛС
01 марта 2025, суббота. 22:20 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Окончен
2 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Абада – 49'     2:0 Заха – 54'    

На 49-й минуте игры нападающий «Шарлотта» Лиэль Абада забил первый мяч. Ассистировал ему экс-вингер «Манчестер Юнайтед» и «Галатасарая» Уилфрид Заха. На 54-й минуте уже сам Заха отправил мяч в сетку ворот «Атланты» и установил окончательный счёт. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 73-й минуте.

«Шарлотт» с четырьмя очками в двух турах возглавил турнирную таблицу Восточной конференции. «Атланта» с тремя очками расположилась на пятой строчке.

Материалы по теме
Месси и Миранчук поборются за титул, а Шапи станет звездой? Превью нового сезона МЛС
Месси и Миранчук поборются за титул, а Шапи станет звездой? Превью нового сезона МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android