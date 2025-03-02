Результаты матчей Бундеслиги 1 марта

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В субботу, 1 марта, прошли шесть матчей 24-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей чемпионата Германии 1 марта:

«Вердер» — «Вольфсбург» — 1:2;

«РБ Лейпциг» — «Майнц» — 1:2;

«Бохум» — «Хоффенхайм» — 0:1;

«Хайденхайм» — «Боруссия» Мёнхенгладбах — 0:3;

«Санкт-Паули» — «Боруссия» Дортмунд — 0:2;

«Айнтрахт» Франкфурт — «Байер» — 1:4.

Турнирную таблицу немецкой Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет мюнхенская «Бавария», набравшая 61 очко. На второй строчке располагается леверкузенский «Байер», заработавший 53 очка. Третье место с 42 очками занимает франкфуртский «Айнтрахт». В зоне вылета располагаются «Хольштайн» (13), «Хайденхайм» (15) и «Бохум» (17).