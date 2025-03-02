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Результаты матчей Кубка Англии 1 марта

Результаты матчей Кубка Англии 1 марта
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В субботу, 1 марта, прошли четыре матча 1/8 финала Куба Англии сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, состоявшихся в этот день.

Результаты матчей Кубка Англии 1 марта:

«Кристал Пэлас» — «Миллуолл» — 3:1;
«Престон» — «Бёрнли» — 3:0;
«Борнмут» — «Вулверхэмптон» — 1:1 (5:4);
«Манчестер Сити» — «Плимут Аргайл» — 3:1.

Действующим победителем Кубка Англии является «Манчестер Юнайтед». В финале прошлого розыгрыша «красные дьяволы» победили «Манчестер Сити» со счётом 2:1. В составе «красных дьяволов» голами отметились Алехандро Гарначо и Кобби Майну, а за «горожан» забил Жереми Доку.

Турнирная сетка Кубка Англии
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