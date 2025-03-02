Артём Дзюба обратился к болельщикам «Акрона» после поражения от «Пари НН»
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Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение своей команды от «Пари НН» (1:2) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги и поблагодарил болельщиков за поддержку.
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Грулёв – 48' 2:0 Кокшаров – 50' 2:1 Дзюба – 70'
«Очень обидное поражение. Будем злее и постараемся исправиться в ближайших матчах. Болельщикам «Акрона» спасибо за поддержку в Нижнем», — написал Дзюба в своём телеграм-канале.
После поражения в первом официальном матче календарного года «Акрон» остался на девятом месте с 22 очками в РПЛ. Отставание от занимающего восьмую строчку «Рубина» составляет четыре очка. «Рубин» в 19-м туре минимально уступил «Ахмату» (1:2) и не смог увеличить отрыв от тольяттинцев. «Пари НН» довёл количество набранных в сезоне очков до 19 и поднялся на 11-е место.
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