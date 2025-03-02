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Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао, результат матча 23-го тура Ла Лиги, счёт 1:0, 1 марта 2025 года

Мадридский «Атлетико» победил «Атлетик» Бильбао в Ла Лиге благодаря голу Альвареса
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«Атлетико» Мадрид принимал «Атлетик» Бильбао в матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала судейская бригада под руководством Хесуса Хиль Мансано. Игра завершилась победой столичного клуба с минимальным счётом — 1:0.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Альварес – 66'    

Счёт в матче был открыт на 66-й минуте. Аргентинский форвард Хулиан Альварес отличился с передачи полузащитника Маркоса Льоренте. Забитый в середине второго тайма мяч так и остался единственным в игре.

Победа позволила «Атлетико» возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании с 56 очками в 26 матчах. Отрыв от мадридского «Реала» теперь составляет два очка. «Барселону» подопечные Диего Симеоне также опережают на два очка, но у каталонцев остаётся матч в запасе. «Атлетик» Бильбао находится на четвёртой строчке, заработав 48 очков.

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