Мадридский «Атлетико» победил «Атлетик» Бильбао в Ла Лиге благодаря голу Альвареса

«Атлетико» Мадрид принимал «Атлетик» Бильбао в матче 26-го тура испанской Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживала судейская бригада под руководством Хесуса Хиль Мансано. Игра завершилась победой столичного клуба с минимальным счётом — 1:0.

Счёт в матче был открыт на 66-й минуте. Аргентинский форвард Хулиан Альварес отличился с передачи полузащитника Маркоса Льоренте. Забитый в середине второго тайма мяч так и остался единственным в игре.

Победа позволила «Атлетико» возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании с 56 очками в 26 матчах. Отрыв от мадридского «Реала» теперь составляет два очка. «Барселону» подопечные Диего Симеоне также опережают на два очка, но у каталонцев остаётся матч в запасе. «Атлетик» Бильбао находится на четвёртой строчке, заработав 48 очков.