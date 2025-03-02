«ПСЖ» крупно обыграл «Лилль» в домашнем матче Лиги 1

Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «ПСЖ» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:1.
Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола. На 22-й минуте Маркиньос удвоил преимущество хозяев. На 28-й минуте Усман Дембеле довёл счёт до разгромного. На 37-й минуте Дезире Дуэ забил четвёртый мяч хозяев. На 80-й минуте Джонатан Дэвид отыграл один мяч.
После 24 сыгранных матчей «ПСЖ» располагается на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 62 очка. «Лилль» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 41 очко.
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