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ПСЖ — Лилль, результат матча 1 марта 2025, счет 4:1, Лига 1 2024-2025

«ПСЖ» крупно обыграл «Лилль» в домашнем матче Лиги 1
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Завершился матч 24-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025, в котором встречались «ПСЖ» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. «ПСЖ» одержал победу со счётом 4:1.

Франция — Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Лилль
Лилль
1:0 Баркола – 6'     2:0 Маркиньос – 22'     3:0 Дембеле – 28'     4:0 Дуэ – 37'     4:1 Дэвид – 80'    

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился нападающий «ПСЖ» Брэдли Баркола. На 22-й минуте Маркиньос удвоил преимущество хозяев. На 28-й минуте Усман Дембеле довёл счёт до разгромного. На 37-й минуте Дезире Дуэ забил четвёртый мяч хозяев. На 80-й минуте Джонатан Дэвид отыграл один мяч.

После 24 сыгранных матчей «ПСЖ» располагается на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1, набрав 62 очка. «Лилль» после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 41 очко.

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