Результаты матчей чемпионата Испании 1 марта

В субботу, 1 марта, прошли четыре матча 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Результаты матча чемпионата Испании 1 марта:

«Жирона» — «Сельта» — 2:2;

«Райо Вальекано» — «Севилья» — 1:1;

«Реал Бетис» — «Реал» Мадрид — 2:1;

«Атлетико» — «Атлетик» — 1:0.

На данный момент «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 56 очков. На втором месте находится «Барселона», имеющая 54 очка при игре в запасе. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого также 54 очка. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 48 и 44 очка соответственно, однако у «жёлтой субмарины» ещё впереди матч 26-го тура. В зоне вылета располагаются «Валенсия» (23), «Алавес» (22) и «Вальядолид» (16).

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