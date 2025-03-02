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Результаты матчей чемпионата Испании 1 марта: Реал неожиданно проиграл Бетису, Атлетико прервал историческую серию Атлетика

Результаты матчей чемпионата Испании 1 марта
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В субботу, 1 марта, прошли четыре матча 26-го тура испанской Ла Лиги сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч, прошедших в этот день.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Результаты матча чемпионата Испании 1 марта:

  • «Жирона» — «Сельта» — 2:2;
  • «Райо Вальекано» — «Севилья» — 1:1;
  • «Реал Бетис» — «Реал» Мадрид — 2:1;
  • «Атлетико» — «Атлетик» — 1:0.

На данный момент «Атлетико» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 56 очков. На втором месте находится «Барселона», имеющая 54 очка при игре в запасе. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого также 54 очка. В топ-5 входят «Атлетик» и «Вильярреал», которые набрали 48 и 44 очка соответственно, однако у «жёлтой субмарины» ещё впереди матч 26-го тура. В зоне вылета располагаются «Валенсия» (23), «Алавес» (22) и «Вальядолид» (16).

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
2 : 2
Сельта
Виго
1:0 Цыганков – 21'     1:1 Лосада – 36'     1:2 Алонсо – 51'     2:2 Эррера – 68'    
Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Рациу – 55'     1:1 Лукебакио – 81'    
Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Диас – 10'     1:1 Кардозо – 34'     2:1 Иско – 54'    
Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Альварес – 66'    
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