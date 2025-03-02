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Результаты матчей чемпионата Франции 1 марта

Результаты матчей чемпионата Франции 1 марта
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1 марта прошли матчи 24-го тура чемпионата Франции. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Франции, 24-й тур. Результаты матчей 1 марта.

«ПСЖ» — «Лилль» — 4:1
«Ланс» — «Гавр» — 3:4
«Сент-Этьен» — «Ницца» — 1:3

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции «ПСЖ», который записал в свой актив 62 очка. Второе место занимает «Марсель», набрав 46 очков. Замыкает лидирующую тройку «Ницца» (46).

В топ-5 турнирной таблицы чемпионата Франции входят «Лилль» и «Лион», которые набрали 41 и 36 очков соответственно.

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