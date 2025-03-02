Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» потерпел второе поражение в пяти последних матчах Ла Лиги и дважды сыграл вничью

«Реал» потерпел второе поражение в пяти последних матчах Ла Лиги и дважды сыграл вничью
Аудио-версия:
Комментарии

Мадридский «Реал» проиграл севильскому «Бетису» в выездном матче 26-го тура испанской Ла Лиги со счётом 1:2. Таким образом, «Королевский клуб» потерпел второе поражение в пяти последних матчах чемпионата Испании.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Диас – 10'     1:1 Кардозо – 34'     2:1 Иско – 54'    

Отметим, при двух поражениях в активе команды Анчелотти всего одна победа и два ничейных результата. Так, в последних пяти матчах «сливочные» уступили «Бетису» (1:2) и «Эспаньолу» (0:1), завершили вничью встречи с «Атлетико» и «Осасуной». Оба матча закончились со счётом 1:1. Единственную победу в этот период подопечные итальянского специалиста одержали в минувшем туре с «Жироной» (2:0).

После 26 сыгранных матчей «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Анчелотти 54 очка. Столько же очков у «Барселоны» при игре в запасе. Возглавляет Ла Лигу мадридский «Атлетико», набравший 56 очков.

Материалы по теме
Результаты матчей чемпионата Испании 1 марта

Рекорды чемпионатов Европы по футболу:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android