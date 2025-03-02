«Реал» потерпел второе поражение в пяти последних матчах Ла Лиги и дважды сыграл вничью

Мадридский «Реал» проиграл севильскому «Бетису» в выездном матче 26-го тура испанской Ла Лиги со счётом 1:2. Таким образом, «Королевский клуб» потерпел второе поражение в пяти последних матчах чемпионата Испании.

Отметим, при двух поражениях в активе команды Анчелотти всего одна победа и два ничейных результата. Так, в последних пяти матчах «сливочные» уступили «Бетису» (1:2) и «Эспаньолу» (0:1), завершили вничью встречи с «Атлетико» и «Осасуной». Оба матча закончились со счётом 1:1. Единственную победу в этот период подопечные итальянского специалиста одержали в минувшем туре с «Жироной» (2:0).

После 26 сыгранных матчей «Реал» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Анчелотти 54 очка. Столько же очков у «Барселоны» при игре в запасе. Возглавляет Ла Лигу мадридский «Атлетико», набравший 56 очков.

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