Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» не смог повторить историческую серию клуба 95-летней давности

«Атлетик» не смог повторить историческую серию клуба 95-летней давности
Аудио-версия:
Комментарии

«Атлетик» из Бильбао уступил в гостевом матче 26-го тура испанской Ла Лиги мадридскому «Атлетико» с минимальным счётом 0:1. Таким образом, бискайцы остановились в двух шагах от повторения исторической клубной беспроигрышной серии в 18 матчей в рамках одного сезона.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Альварес – 66'    

Всего на счету баскской команды до игры с «Атлетико» было 16 встреч без поражений в чемпионате Испании. Это является второй, на данный момент, самой длинной подобной серией в истории клуба и абсолютно лучшей в XXI веке. За это время команда Эрнесто Вальверде одержала девять побед и семь раз сыграла вничью. Последний проигранный матч бискайцев в текущем розыгрыше был в матче первого круга с «Жироной» (1:2) в рамках 9-го тура.

Лучшая серия в истории клуба — 18 матчей в сезоне-1929/1930. Тогда баскская команда провела сезон из 18 матчей без поражений, став чемпионом страны. Отметим, в тот период чемпионат Испании состоял из 10 команд.

Материалы по теме
Результаты матчей чемпионата Испании 1 марта

«Атлетик» отметил победу в Кубке Испании речной прогулкой:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android