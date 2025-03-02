«Атлетик» не смог повторить историческую серию клуба 95-летней давности

«Атлетик» из Бильбао уступил в гостевом матче 26-го тура испанской Ла Лиги мадридскому «Атлетико» с минимальным счётом 0:1. Таким образом, бискайцы остановились в двух шагах от повторения исторической клубной беспроигрышной серии в 18 матчей в рамках одного сезона.

Всего на счету баскской команды до игры с «Атлетико» было 16 встреч без поражений в чемпионате Испании. Это является второй, на данный момент, самой длинной подобной серией в истории клуба и абсолютно лучшей в XXI веке. За это время команда Эрнесто Вальверде одержала девять побед и семь раз сыграла вничью. Последний проигранный матч бискайцев в текущем розыгрыше был в матче первого круга с «Жироной» (1:2) в рамках 9-го тура.

Лучшая серия в истории клуба — 18 матчей в сезоне-1929/1930. Тогда баскская команда провела сезон из 18 матчей без поражений, став чемпионом страны. Отметим, в тот период чемпионат Испании состоял из 10 команд.

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