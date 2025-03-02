Результаты матчей чемпионата Италии 1 марта

1 марта прошли матчи 27-го тура чемпионата Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Чемпионат Италии, 27-й тур. Результаты матчей 1 марта

«Удинезе» — «Парма» — 1:0

«Наполи» — «Интер» — 1:1

«Аталанта» — «Венеция» — 0:0

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии «Интер», который записал в свой актив 58 очков. На втором месте находится «Наполи», набрав 57 очков. Замыкает лидирующую тройку «Аталанта», на счету которой 55 очков.

В пятёрку лучших команд выходят «Ювентус» и «Лацио», которые записали в свой актив 49 и 47 очков соответственно.

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