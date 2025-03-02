Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал ничью с лидером РПЛ «Краснодаром»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Все соскучились уже по футболу. Когда такой холод, погода такая, совсем не краснодарская, и вдруг такое поле, которое далеко не у всех команд, наверное, и в июле будет, — это дорогого стоит.

Если комментировать уже игру, тяжелейший матч для нас был, мы всегда всю игру были под очень большим давлением. Есть какие-то эпизоды игры, которые у нас не получились. Контроль мяча, выход из обороны, более такой уверенный, спокойный, надёжный. Но соперник очень большое давление оказывал, это давление не позволяло нам комбинировать. Но в итоге немножечко пространство мы нашли из-за постоянного прессинга в быстрых атаках.

Наверное, мы можем сказать, что достаточно создали моментов. Даже если не говорить только об этом эпизоде на последних минутах в компенсированное время, который состоял из двух буквально моментов, то и до этого у нас всегда была контригра, были какие-то моменты, и считаю, что в целом соперник имел игровое и территориальное преимущество, но вот по количеству моментов — наверное, у нас их больше было», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

После 19 туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. На счету «быков» 40 очков. Команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате России.

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