«Годы в Краснодаре не прошли даром». Сафонов — о встрече с Кабеллой в чемпионате Франции

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о встрече с полузащитником «Лилля» Реми Кабеллой. Ранее Сафонов и Кабелла выступали за «Краснодар».

«В первом круге игру против «Лилля» я пропустил, так что только сейчас получилось пообщаться. Годы в Краснодаре не прошли даром для Реми, встретил меня словами: «Как дела? Хорошо?» В общем, как был улыбчивым и весёлым, таким и остался. Общались на французском, чувствую что начинаю прибавлять в изучении», — написал Сафонов в личной странице в своем телеграм-канале.

Отметим, в этом матче Сафонов и Кабелла остались на скамейке запасных.

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