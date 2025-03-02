«Годы в Краснодаре не прошли даром». Сафонов — о встрече с Кабеллой в чемпионате Франции
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о встрече с полузащитником «Лилля» Реми Кабеллой. Ранее Сафонов и Кабелла выступали за «Краснодар».
Франция — Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Лилль
Лилль
1:0 Баркола – 6' 2:0 Маркиньос – 22' 3:0 Дембеле – 28' 4:0 Дуэ – 37' 4:1 Дэвид – 80'
«В первом круге игру против «Лилля» я пропустил, так что только сейчас получилось пообщаться. Годы в Краснодаре не прошли даром для Реми, встретил меня словами: «Как дела? Хорошо?» В общем, как был улыбчивым и весёлым, таким и остался. Общались на французском, чувствую что начинаю прибавлять в изучении», — написал Сафонов в личной странице в своем телеграм-канале.
Отметим, в этом матче Сафонов и Кабелла остались на скамейке запасных.
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