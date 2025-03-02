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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин оценил игру Зиньковского в матче с «Краснодаром»

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин оценил игру Зиньковского в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре полузащитника Антона Зиньковского в матче 19-го тура с «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'     1:1 Са – 48'    

«Антон умеет играть в футбол, он соскучился. И в целом этот матч достаточно для него ровный, стабильный. То, что мы от него ожидали, он и показал. В первую очередь его брали для атакующих действий, для того, чтобы он именно на чужой половине поля мог что-то создать. Но игра складывалась таким образом, что всё-таки это была или средняя часть поля, где он встречался с мячом, или даже около своей штрафной. Много оборонительных действий, которые, конечно, заставили его потратить те силы, которые могли быть у него и в атаке», — сказал Осинькин на пресс-конференции.

Зиньковский вышел в стартовом составе и был заменён на 81-й минуте.

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