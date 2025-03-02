Семак оценил выход Соболева на замену в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил выход на замену российского нападающего Александра Соболева в матче 19-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:0). Соболев начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 75-й минуте, заменив Андрея Мостового.

«Думаю, Саша неплохо вышел. Если бы забил, было бы вообще замечательно. Думаю, если команда не выиграла, вряд ли можно кому-то ставить пятерку за этот матч. Но в целом он старался и немного ошибался, боролся. Было несколько достаточно опасных моментов, в которых он принимал участие. При благоприятном стечении обстоятельств, а в первом моменте он чуть-чуть неудачно обработал мяч… Если бы чуть-чуть поудачливее обработал, когда Максим Глушенков сбрасывал, может быть, был бы как раз тот самый явный шанс забить», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне чемпионата России Соболев провёл 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями. На данный момент «Зенит» занимает второе место в РПЛ, записав в свой актив 40 очков.

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