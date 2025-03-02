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Тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство после матча с ЦСКА в РПЛ

Тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство после матча с ЦСКА в РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал судейство Сергея Иванова в матче 19-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Что у меня вызвало гнев в судействе? Таких много моментов было, они накапливаются. Даже с тем же фолом на Педро — он же не видел момент, даже фол не дал. Срыв атаки идет, а ему подсказал ассистент, представляете? Он даже не видит нарушения правил в пяти метрах от себя. Карточка Эраковичу — обоюдная борьба, игрок сам падает, а он даёт фол и карточку. То есть такие моменты… Фол, мяч остается у нас, опасная атака — он свистит в центре поля, штрафной. Решения арбитра сегодня — это какая-то нервозность, может, тоже первый матч. И таких моментов было очень много, очень много примеров могу привести. Наверное, я не совсем объективен, потому что больше обращаю внимание на ошибки, которые против нашей команды, но моментов было очень много, которые вызывали вопросы. Неверные решения судьи не повлияли на исход матча сегодня, на мой взгляд, но тут вопрос не в манере судейства, а в том, что все-таки он много пропускает или свистит неверные решения, скорее, а не трактовки», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 40 очков. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт по дополнительным показателям. ЦСКА, в свою очередь, находится на шестом месте, набрав 36 очков.

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