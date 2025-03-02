Усман Дембеле установил рекорд результативности XXI века, превзойдя достижение Месси

Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле отличился голом в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля». Француз на 28-й минуте сделал счет 3:0.

Это 18-й забитый мяч футболиста в 2025 году. 18 голов в году до первого марта – это лучший показатель в топ-5 лигах в XXI веке.

Предыдущий рекорд (17 голов) принадлежал Лионелю Месси, аргентинец установил его в 2016 году в составе «Барселоны».

«ПСЖ» обыграл «Лилль» со счётом 4:1. После данной игры парижане оторвались от идущего вторым в таблице Лиги 1 «Марселя» на 16 очков.

Напомним, Усман Дембеле на данный момент возглавляет таблицу лучших бомбардиров французского чемпионата, имея в своём активе 18 голов.

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