Усман Дембеле установил рекорд результативности XXI века, превзойдя достижение Месси
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Форвард «ПСЖ» Усман Дембеле отличился голом в матче 24-го тура Лиги 1 против «Лилля». Француз на 28-й минуте сделал счет 3:0.
Франция — Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Лилль
Лилль
1:0 Баркола – 6' 2:0 Маркиньос – 22' 3:0 Дембеле – 28' 4:0 Дуэ – 37' 4:1 Дэвид – 80'
Это 18-й забитый мяч футболиста в 2025 году. 18 голов в году до первого марта – это лучший показатель в топ-5 лигах в XXI веке.
Предыдущий рекорд (17 голов) принадлежал Лионелю Месси, аргентинец установил его в 2016 году в составе «Барселоны».
«ПСЖ» обыграл «Лилль» со счётом 4:1. После данной игры парижане оторвались от идущего вторым в таблице Лиги 1 «Марселя» на 16 очков.
Напомним, Усман Дембеле на данный момент возглавляет таблицу лучших бомбардиров французского чемпионата, имея в своём активе 18 голов.
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