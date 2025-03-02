Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев обратился к руководству «Крыльев Советов» после ничьей с лидером РПЛ «Краснодаром»

Ловчев обратился к руководству «Крыльев Советов» после ничьей с лидером РПЛ «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Спартака», бывший советский футболист Евгений Ловчев призвал руководство самарских «Крыльев Советов» сохранить главного тренера Игоря Осинькина после ничьей в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 41'     1:1 Са – 48'    

«Хочу ещё раз призвать руководителей «Крыльев Советов». Держитесь за тренера Осинькина. Это хороший специалист — у него всегда команда хорошо играет. Неслучайно они распродали уже столько игроков — именно его воспитанников. Да, они когда‑то недобирают очки, ещё что‑то не получается, но вот, например, сегодня — одна команда на первом месте, а другая ещё совсем недавно на вылет стояла», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров российского футбольного первенства «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Благодаря 40 очкам «быки» под руководством Мурада Мусаева находятся на первой строчке в чемпионате России.

Материалы по теме
Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал ничью с лидером РПЛ «Краснодаром»

Самый титулованный клуб России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android