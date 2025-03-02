Ловчев обратился к руководству «Крыльев Советов» после ничьей с лидером РПЛ «Краснодаром»

Ветеран «Спартака», бывший советский футболист Евгений Ловчев призвал руководство самарских «Крыльев Советов» сохранить главного тренера Игоря Осинькина после ничьей в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Хочу ещё раз призвать руководителей «Крыльев Советов». Держитесь за тренера Осинькина. Это хороший специалист — у него всегда команда хорошо играет. Неслучайно они распродали уже столько игроков — именно его воспитанников. Да, они когда‑то недобирают очки, ещё что‑то не получается, но вот, например, сегодня — одна команда на первом месте, а другая ещё совсем недавно на вылет стояла», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

После 19 туров российского футбольного первенства «Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Благодаря 40 очкам «быки» под руководством Мурада Мусаева находятся на первой строчке в чемпионате России.

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