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The Athletic подтвердил возможность возвращения Неймара в «Барселону»

The Athletic подтвердил возможность возвращения Неймара в «Барселону»
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Нападающий «Сантоса» Неймар летом может перейти в «Барселону», подтверждает авторитетной издание The Athletic.

По данным источника, испанский клуб и представители Неймара обсуждают возможное возвращение 33-летнего бразильца. Никаких решений пока не принято, но такой трансфер возможен.

Речь идёт о трансфере на правах свободного агента после истечения контракта с бразильским клубом в июне 2025 года.

Сообщается, что Неймара мотивирует возможность подготовиться к ЧМ-2026 и сыграть за «Барселону» на реконструированном «Камп Ноу».

После возвращения в «Сантос» Неймар забил 2 гола и отдал 3 ассиста в 6 матчах. Он покинул «Барселону» в 2017 году.

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