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Акинфеев отреагировал на ничью ЦСКА с «Зенитом» в первом матче РПЛ в 2025 году

Акинфеев отреагировал на ничью ЦСКА с «Зенитом» в первом матче РПЛ в 2025 году
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Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возвращении Российской Премьер-Лиги после зимней паузы и ничейном результате в матче 19-го тура с санкт-петеребургским «Зенитом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Пришла весна, футбол вернулся. Боевая ничья в Санкт-Петербурге. Спасибо болельщикам за поддержку и тёплые комментарии!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

На данный момент «Зенит» занимает вторую строчку в таблице чемпионата России, имея в своём активе 40 очков. Команда уступает лидеру «Краснодару» по дополнительным показателям. Тем временем ЦСКА располагается на шестой строчке, сумев набрать 36 очков.

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