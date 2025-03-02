Акинфеев отреагировал на ничью ЦСКА с «Зенитом» в первом матче РПЛ в 2025 году
Поделиться
Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возвращении Российской Премьер-Лиги после зимней паузы и ничейном результате в матче 19-го тура с санкт-петеребургским «Зенитом» (0:0).
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва
«Пришла весна, футбол вернулся. Боевая ничья в Санкт-Петербурге. Спасибо болельщикам за поддержку и тёплые комментарии!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.
На данный момент «Зенит» занимает вторую строчку в таблице чемпионата России, имея в своём активе 40 очков. Команда уступает лидеру «Краснодару» по дополнительным показателям. Тем временем ЦСКА располагается на шестой строчке, сумев набрать 36 очков.
Легионеры на контракте с «Зенитом»:
Комментарии
- 2 марта 2025
-
06:54
-
06:11
-
06:01
-
05:51
-
05:44
-
05:08
-
04:34
-
03:32
-
03:05
-
03:03
-
02:32
-
02:05
-
01:44
-
01:20
-
01:16
-
01:00
-
00:53
-
00:33
-
00:23
-
00:18
-
00:04
- 1 марта 2025
-
23:44
-
23:38
-
23:34
-
23:22
-
23:12
-
23:09
-
23:04
-
22:50
-
22:39
-
22:32
-
22:27
-
22:23
-
22:20
-
21:59