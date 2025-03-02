Акинфеев отреагировал на ничью ЦСКА с «Зенитом» в первом матче РПЛ в 2025 году

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о возвращении Российской Премьер-Лиги после зимней паузы и ничейном результате в матче 19-го тура с санкт-петеребургским «Зенитом» (0:0).

«Пришла весна, футбол вернулся. Боевая ничья в Санкт-Петербурге. Спасибо болельщикам за поддержку и тёплые комментарии!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

На данный момент «Зенит» занимает вторую строчку в таблице чемпионата России, имея в своём активе 40 очков. Команда уступает лидеру «Краснодару» по дополнительным показателям. Тем временем ЦСКА располагается на шестой строчке, сумев набрать 36 очков.

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