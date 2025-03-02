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Олимпик Лион — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
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Экс-игрок «Тоттенхэма» заснул на скамейке запасных во время матча Кубка Турции

Экс-игрок «Тоттенхэма» заснул на скамейке запасных во время матча Кубка Турции
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Колумбийский защитник «Галатасарая» Давинсон Санчес по собственному безразличию попал в центр внимания СМИ и болельщиков после матча третьего тура Кубка Турции против «Коньяспора».

Футболист начал поединок со скамейки запасных и просидел всю игру в запасе, так и не появившись на поле. Отличиться командам в этом матче не удалось, игра завершилась со счётом 0:0. По ходу матча Санчес заснул прямо на скамейке, что успели снять режиссеры и выложить в интернет.

Фото: Скрин с трансляции

Данный эпизод произошёл в концовке первого тайма в компенсированное к нему время.

Напомним, Давинсон Санчес ранее выступал за «Тоттенхэм», «Аякс» и другие клубы.

Реакция Азара на накинутую на него футболку «Тоттенхэма»

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