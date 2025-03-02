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«Нужно прополоскать рты». Фигу ответил на обвинения экс-порноактрисы и спутницы Касильяса

«Нужно прополоскать рты». Фигу ответил на обвинения экс-порноактрисы и спутницы Касильяса
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Бывший футболист мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны» Луиш Фигу ответил на обвинения экс-порноактрисы и спутницы бывшего вратаря «Реала» Икера Касильяса Клаудии Бавель.

Девушка в одном из недавних подкастов заявила, что Фигу предложил ей пойти с ним после того, как она закончит проводить время с Икером. Разговор якобы происходил на глазах экс-голкипера на общем мероприятии.

«Что это за чушь? Им нужно прополоскать рты, прежде чем упоминать меня. Я подам в суд в ответ на эту клеветническую информацию», – написал португалец на своей страничке в Х, ранее Twitter.

Напомним, долгое время Бавель связывали с Касильясом, ходили слухи, что у девушки роман с испанцем. Сама же Клаудия получила широкую известность из-за своего участия в фильмах для взрослых.

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