Стали известны подробности по будущему Рафиньи, которым интересуются в Саудовской Аравии

Крайний нападающий «Барселоны» Рафинья близок к подписанию нового контракта с каталонским клубом. Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети X (ранее Twitter).

По информации источника, 28-летний бразилец отклонил два выгодных предложения от клубов из Саудовской Аравии, чтобы продлить соглашение с сине-гранатовыми до лета 2029 года.

Напомним, в нынешнем сезоне бразильский нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 18 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

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