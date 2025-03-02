Матвей Сафонов обменялся футболками с Реми Кабелла и поделился совместным фото

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов встретился с полузащитником «Лилля» Реми Кабеллой после их очного матча в Лиге 1. Ранее Сафонов и Кабелла выступали за «Краснодар». Игроки обменялись футболками в подтрибунке стадиона.

Фото: Телеграм-канал Матвея Сафонова

Отметим, в этом матче Сафонов и Кабелла остались на скамейке запасных. «ПСЖ» разгромил «Лилль» со счётом 4:1. Голы в составе хозяев забивали Брэдли Баркола, Маркиньос, Усман Дембеле, а также Дезире Дуэ. У гостей единственный мяч в свой актив записал Джонатан Дэвид.

В следующем матче парижане на своём поле примут в рамках Лиги чемпионов «Ливерпуль».

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