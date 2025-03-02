Матвей Сафонов обменялся футболками с Реми Кабелла и поделился совместным фото
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов встретился с полузащитником «Лилля» Реми Кабеллой после их очного матча в Лиге 1. Ранее Сафонов и Кабелла выступали за «Краснодар». Игроки обменялись футболками в подтрибунке стадиона.
Франция — Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
4 : 1
Лилль
Лилль
1:0 Баркола – 6' 2:0 Маркиньос – 22' 3:0 Дембеле – 28' 4:0 Дуэ – 37' 4:1 Дэвид – 80'
Фото: Телеграм-канал Матвея Сафонова
Отметим, в этом матче Сафонов и Кабелла остались на скамейке запасных. «ПСЖ» разгромил «Лилль» со счётом 4:1. Голы в составе хозяев забивали Брэдли Баркола, Маркиньос, Усман Дембеле, а также Дезире Дуэ. У гостей единственный мяч в свой актив записал Джонатан Дэвид.
В следующем матче парижане на своём поле примут в рамках Лиги чемпионов «Ливерпуль».
Фанаты «ПСЖ» оценили речь Сафонова на французском
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