Иско извинился перед болельщиками «Реала» за бурное празднование гола в ворота мадридцев

Полузащитник «Бетиса» Иско, отличившийся голом в ворота «Реала» во вчерашнем матче Примеры, извинился перед болельщиками мадридцев за бурное празднование забитых мячей.

«Я извинился перед всеми болельщиками „Реала“ за мой праздник после голов, но я хотел бы извиниться снова. Очень благодарен «Реалу», они всегда будут в моём сердце, как сам клуб так и его фанаты», — приводит слова испанца известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился полузащитник «Реала» Браим Диас. На 34-й минуте Джонни Кардозо сравнял счёт. На 54-й минуте Иско с пенальти вывел хозяев вперёд.

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