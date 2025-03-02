Иско извинился перед болельщиками «Реала» за бурное празднование гола в ворота мадридцев
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Полузащитник «Бетиса» Иско, отличившийся голом в ворота «Реала» во вчерашнем матче Примеры, извинился перед болельщиками мадридцев за бурное празднование забитых мячей.
Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Диас – 10' 1:1 Кардозо – 34' 2:1 Иско – 54'
«Я извинился перед всеми болельщиками „Реала“ за мой праздник после голов, но я хотел бы извиниться снова. Очень благодарен «Реалу», они всегда будут в моём сердце, как сам клуб так и его фанаты», — приводит слова испанца известный инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
Счёт в матче был открыт на 10-й минуте, отличился полузащитник «Реала» Браим Диас. На 34-й минуте Джонни Кардозо сравнял счёт. На 54-й минуте Иско с пенальти вывел хозяев вперёд.
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