Анчелотти объяснил неожиданное поражение «Реала» в матче с «Бетисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении своей команды в матче 26-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу зелёно-белых.

«Плохая игра. Начали неплохо, но затем не поддержали тот же уровень самоотдачи. Мы утратили контроль над матчем против команды, которая играла лучше нас и заслуженно победила… Это тяжёлый удар, нам необходимо реагировать. Проигрывать в этот момент сезона трудно, потому что все команды выкладываются, а мы сегодня не справились. Мы пропустили уже множество мячей в первых таймах. Сегодня первый их гол позволил «Бетису» вернуться в игру», — приводит слова Анчелотти Marca.

После 26 сыгранных встреч «Реал» располагается на третьем месте в таблице чемпионата Испании. Команда под руководством Анчелотти набрала 54 очка. «Барселона» имеет столько же очков при одной игре в запасе. Лидирует в Ла Лиге мадридский «Атлетико», который сумел заработать 56 очков.

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