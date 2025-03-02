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Анчелотти объяснил неожиданное поражение «Реала» в матче с «Бетисом»

Анчелотти объяснил неожиданное поражение «Реала» в матче с «Бетисом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о поражении своей команды в матче 26-го тура испанской Ла Лиги с «Бетисом». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу зелёно-белых.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Диас – 10'     1:1 Кардозо – 34'     2:1 Иско – 54'    

«Плохая игра. Начали неплохо, но затем не поддержали тот же уровень самоотдачи. Мы утратили контроль над матчем против команды, которая играла лучше нас и заслуженно победила… Это тяжёлый удар, нам необходимо реагировать. Проигрывать в этот момент сезона трудно, потому что все команды выкладываются, а мы сегодня не справились. Мы пропустили уже множество мячей в первых таймах. Сегодня первый их гол позволил «Бетису» вернуться в игру», — приводит слова Анчелотти Marca.

После 26 сыгранных встреч «Реал» располагается на третьем месте в таблице чемпионата Испании. Команда под руководством Анчелотти набрала 54 очка. «Барселона» имеет столько же очков при одной игре в запасе. Лидирует в Ла Лиге мадридский «Атлетико», который сумел заработать 56 очков.

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