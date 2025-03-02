Николич: по первому тайму ЦСКА заслужил победу в матче с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Все говорят: ромб Марко, ромб Марко… Да, это та же схема, но внутри всё другое. Изменился футбол, изменился ромб. Я доволен тем, как всё работало 70 минут. Мы контролировали игру. Мы самая молодая команда РПЛ, против сильного соперника смотрелись достойно.

Но не понравились замены. Надо приносить больше пользы, когда выходишь с лавки. Ничья — окей, хотя по первому тайму заслужили победу. Огромное спасибо болельщикам», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда уступает первое место «Краснодару» по дополнительным показателям. В свою очередь, ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 36 очков.

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