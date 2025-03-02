Николич: в матче с «Зенитом» Кисляк был одним из лучших — это становится привычным делом

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) в контексте игры молодых футболистов.

«Я доволен тем, как Кисляк сыграл опорника, а Аббос восьмёрку. Кисляк вообще был одним из лучших на поле. И это уже становится привычным делом, мне это нравится. Будем продолжать верить в наших молодых игроков и доверять им», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда уступает первое место «Краснодару» по дополнительным показателям. В свою очередь, ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 36 очков.

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