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Николич: в матче с «Зенитом» Кисляк был одним из лучших — это становится привычным делом

Николич: в матче с «Зенитом» Кисляк был одним из лучших — это становится привычным делом
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Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о результате матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0) в контексте игры молодых футболистов.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Я доволен тем, как Кисляк сыграл опорника, а Аббос восьмёрку. Кисляк вообще был одним из лучших на поле. И это уже становится привычным делом, мне это нравится. Будем продолжать верить в наших молодых игроков и доверять им», — сказал Николич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Зенит» на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. Команда уступает первое место «Краснодару» по дополнительным показателям. В свою очередь, ЦСКА располагается на шестом месте, имея в своём активе 36 очков.

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