Анчелотти объяснил, почему заменил Мбаппе в проигранном матче с «Бетисом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил решение заменить нападающего Килиана Мбаппе на 75-й минуте матча 26-го тура испанской Примеры с «Бетисом», в котором «сливочные» проиграли со счётом 1:2.

«У него [Мбаппе] была эта проблема (ранее Килиану Мбаппе удалили зубной камень. — Прим. «Чемпионата»). Он не тренировался полноценно, поэтому я предпочёл заменить его», — приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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