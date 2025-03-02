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Анчелотти объяснил, почему заменил Мбаппе в проигранном матче с «Бетисом»

Анчелотти объяснил, почему заменил Мбаппе в проигранном матче с «Бетисом»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил решение заменить нападающего Килиана Мбаппе на 75-й минуте матча 26-го тура испанской Примеры с «Бетисом», в котором «сливочные» проиграли со счётом 1:2.

Испания — Примера . 26-й тур
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Диас – 10'     1:1 Кардозо – 34'     2:1 Иско – 54'    

«У него [Мбаппе] была эта проблема (ранее Килиану Мбаппе удалили зубной камень. — Прим. «Чемпионата»). Он не тренировался полноценно, поэтому я предпочёл заменить его», — приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 160 млн.

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