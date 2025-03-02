Заместитель гендиректора «Крыльев» Пименов высказался о ничьей с «Краснодаром»

Заместитель генерального директора самарских «Крыльев Советов» Руслан Пименов подвёл итоги матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Понравилась игра наших футболистов сегодня. Мы знали, что «Краснодар» будет играть первым номером, отдали им часть поля и рассчитывали на свои быстрые фланги, а также на свои шансы в атаке. Этим и воспользовались. К сожалению, Гальдамесу не удалось реализовать момент, хотя он был убойный, стопроцентный. Для дебюта команды во второй части чемпионата в такой упорной борьбе с именитым соперником игра прошла на хорошем уровне», — приводит слова Пименова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

После 19 туров РПЛ «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице, набрав 19 очков. На счету «быков» 40 очков. Команда Мурада Мусаева лидирует в чемпионате России.