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Андрей Аршавин поздравил Геннадия Орлова с 80-летием

Андрей Аршавин поздравил Геннадия Орлова с 80-летием
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Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин поздравил с днём рождения известного российского комментатора и журналиста Геннадия Орлова, которому сегодня, 2 марта, исполнилось 80 лет.

«Желаю Геннадию Сергеевичу крепкого здоровья, чтобы он как можно дольше оставался востребованным, был так же близок к «Зениту» и продолжал радовать нас своими высказываниями и мнением, — сказал Аршавин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 19 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 40 очков и на текущий момент располагается на второй строчке.

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