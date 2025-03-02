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Расписание матчей Российской Премьер-Лиги на 2 марта

Расписание матчей Российской Премьер-Лиги на 2 марта
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Сегодня, 2 марта, состоятся три матча в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ на 2 марта:

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Факел
Воронеж
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, весенняя часть сезона РПЛ-2024/2025 стартовала в пятницу, 28 февраля, матчем «Динамо» Махачкала — «Локомотив» (1:1).

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Краснодар» с 40 очками после 19 туров, который лишь по дополнительным показателям опережает действующего чемпиона — «Зенит». Тройку сильнейших занимает московский «Спартак», набравший 37 очков за 18 матчей.

В зоне вылета расположились «Факел» с 14 очками и «Оренбург» с восемью баллами после 18 встреч. В зоне стыковых матчей находятся «Химки» (16 очков) и «Ахмат» (16 очков).

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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