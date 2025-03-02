Расписание матчей Российской Премьер-Лиги на 2 марта

Сегодня, 2 марта, состоятся три матча в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей РПЛ на 2 марта:
Напомним, весенняя часть сезона РПЛ-2024/2025 стартовала в пятницу, 28 февраля, матчем «Динамо» Махачкала — «Локомотив» (1:1).
На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Краснодар» с 40 очками после 19 туров, который лишь по дополнительным показателям опережает действующего чемпиона — «Зенит». Тройку сильнейших занимает московский «Спартак», набравший 37 очков за 18 матчей.
В зоне вылета расположились «Факел» с 14 очками и «Оренбург» с восемью баллами после 18 встреч. В зоне стыковых матчей находятся «Химки» (16 очков) и «Ахмат» (16 очков).
- 2 марта 2025
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:45
-
09:41
-
09:35
-
09:32
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:15
-
09:08
-
09:05
-
09:00
-
08:49
-
08:40
-
08:20
-
07:40
-
07:32
-
07:24
-
06:54
-
06:11
-
06:01
-
05:51
-
05:44
-
05:08
-
04:34
-
03:32
-
03:05
-
03:03
-
02:32
-
02:05
-
01:44