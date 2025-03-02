Расписание матчей Российской Премьер-Лиги на 2 марта

Сегодня, 2 марта, состоятся три матча в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ на 2 марта:

Напомним, весенняя часть сезона РПЛ-2024/2025 стартовала в пятницу, 28 февраля, матчем «Динамо» Махачкала — «Локомотив» (1:1).

На данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата «Краснодар» с 40 очками после 19 туров, который лишь по дополнительным показателям опережает действующего чемпиона — «Зенит». Тройку сильнейших занимает московский «Спартак», набравший 37 очков за 18 матчей.

В зоне вылета расположились «Факел» с 14 очками и «Оренбург» с восемью баллами после 18 встреч. В зоне стыковых матчей находятся «Химки» (16 очков) и «Ахмат» (16 очков).