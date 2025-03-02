Ванья Дркушич: долго ждал момента, когда дебютирую за «Зенит»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич поделился эмоциями от своего дебюта в составе санкт-петербургского клуба, который состоялся в минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0). Словенский футболист провёл на поле 83 минуты.

«Эмоции самые положительные. Долго ждал момента, когда дебютирую за «Зенит», — наконец-то это случилось. Меня прекрасно приняли в команде. И болельщики на стадионе гнали вперёд — спасибо им за поддержку. Надеюсь, что в следующей игре мы их порадуем», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 19 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 40 очков и на текущий момент располагается на второй строчке.

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