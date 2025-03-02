Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Осер — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ванья Дркушич: долго ждал момента, когда дебютирую за «Зенит»

Ванья Дркушич: долго ждал момента, когда дебютирую за «Зенит»
Комментарии

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич поделился эмоциями от своего дебюта в составе санкт-петербургского клуба, который состоялся в минувшем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0). Словенский футболист провёл на поле 83 минуты.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Эмоции самые положительные. Долго ждал момента, когда дебютирую за «Зенит», — наконец-то это случилось. Меня прекрасно приняли в команде. И болельщики на стадионе гнали вперёд — спасибо им за поддержку. Надеюсь, что в следующей игре мы их порадуем», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 19 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 40 очков и на текущий момент располагается на второй строчке.

Материалы по теме
Эксклюзив
Николич: в матче с «Зенитом» Кисляк был одним из лучших — это становится привычным делом

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android