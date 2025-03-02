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Нападающий «Пари НН» Босельи подтвердил, что мог перейти в «Хетафе» зимой

Нападающий «Пари НН» Босельи подтвердил, что мог перейти в «Хетафе» зимой
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Нападающий «Пари НН» Хуан Босельи прокомментировал информацию, что нынешней зимой он мог стать футболистом испанского «Хетафе».

«Хетафе» действительно хотел подписать меня зимой. Было официальное предложение и общение между руководствами клубов. Переход не удался.

Но я продолжаю играть в «Пари НН», сосредоточен на своей работе здесь. Я буду работать до конца, пока ношу футболку «Пари НН». Буду отдаваться на поле на 100 процентов. Рад играть за эту команду», — сказал Босельи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Босельи выступает в составе «Пари НН» с 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

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