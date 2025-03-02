Дркушич: в психологическом плане потеря очков «Зенитом» в матче с ЦСКА далась тяжело

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с московским ЦСКА (0:0). Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Тяжело сказать, почему не получилось победить. У нас было много моментов в первом тайме, особенно в начале игры. К сожалению, их не удалось реализовать. Но мне нравится, что все ребята боролись до конца, хотели забить победный гол. Впереди тяжёлый выезд в Воронеж — у «Факела» всегда хорошая поддержка с трибун. Надо качественно подготовиться и отдать всё, чтобы победить. Настрой будет серьёзный.

Мы недовольны результатом. Конечно, в психологическом плане эта потеря очков далась нам тяжело. Мы — «Зенит», должны побеждать в каждой игре. В этот раз не получилось. Но у нас в команде очень хорошая атмосфера, все друг друга поддерживают. Мы много работаем на тренировках и не планируем сбавлять обороты», — сказал Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.