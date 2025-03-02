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Главный тренер «Ахмата»: для нас победа над «Рубином» очень важна в стратегическом плане

Главный тренер «Ахмата»: для нас победа над «Рубином» очень важна в стратегическом плане
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал победу своей команды над казанским «Рубином» (2:1) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 10'     1:1 Гандри – 41'     2:1 Гандри – 63'    

«Честно говоря, я не думал, что мы будем иметь такое большое преимущество. Ожидал, что будет сложнее владеть такой большой территорией, – у нас также сразу возникло два момента, попали в перекладину. Но, к сожалению, соперник смог поймать нас на ошибке – «рубиновская фишка». «Рубин» команда хорошего уровня. Но отдам должное нашим ребятам, которые продолжали гнуть свою линию и сами заставили соперника ошибиться.

В РПЛ все матчи сложные, тем более с такими квалифицированными соперниками, как «Рубин». Рады победе. Для нас она очень важна в стратегическом плане.

Впереди нас ждёт большой выезд в виде двух матчей чемпионата и одного кубкового. Подходим к этим играм в хорошем настроении – уже есть небольшая серия побед. Но мы также понимаем, что вся наша борьба ещё только впереди», — приводит слова Ташуева сайт «Ахмата».

По итогам этого матча «Ахмат» поднялся на 15-е место в турнирной таблице чемпионата России и покинул зону прямого вылета. В активе клуба 16 очков в 19 матчах.

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