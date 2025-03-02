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Михаил Боярский: я очень скучаю по комментариям Геннадия Орлова

Михаил Боярский: я очень скучаю по комментариям Геннадия Орлова
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Известный актёр театра и кино, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поздравил с днём рождения российского комментатора и журналиста Геннадия Орлова, которому сегодня, 2 марта, исполнилось 80 лет.

«Я очень скучаю по его комментариям. Без Орлова мне грустно. Желаю ему скорейшего возвращения в комментаторскую кабину, чтобы он и дальше радовал болельщиков своим анализом, голосом, знанием. Пожелаю здоровья, пореже обращаться к врачам и приносить пользу нашему, российскому футболу», — сказал Боярский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 19 матчей чемпионата России «Зенит» заработал 40 очков и на текущий момент располагается на второй строчке.

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